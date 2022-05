Northeast Kansas athletes win state track & field titles

WICHITA, Kan. (WIBW) - A group of Northeast Kansas athletes took home gold at this weekend’s state track and field meet in Wichita.

3A Boys 4x100: Burlington (43.05)

1A Girls 4x100: Hanover (51.42)

1A Girls 4x400: Hanover (4:12.68)

2A Girls 4x400: St. Marys (4:15.66)

4A Boys 4x800: Wamego (8:19.00)

3A Boys 200: Ty Anderson, Burlington (23.71)

5A Boys 200: Tre Richardson, Highland Park (22.32)

5A Girls 400: Victoria Reed, Highland Park (58.04)

4A Boys 800: Tanner Newkirk, Hayden (1:55.00)

1A Girls 800: Elle Williams, Doniphan West (2:20.25)

5A Girls 800: Bethany Druse, Seaman (2:19.00)

4A Boys 1600: Tanner Newkirk, Hayden (4:12.25)

1A Girls 1600: Elle Williams, Doniphan West (5:33.73)

4A Boys 3200: Tanner Newkirk, Hayden (8:58.88)

3A Boys Discus: Brett Schwartz, Santa Fe Trail (200-04)

3A Girls Discus: Briar Gillum, Rossville (135-11)

1A Girls High Jump: Raegan Becker, Centralia (5-04.00)

2A Girls High Jump: Adie Manville, Jefferson County North (5-04.00)

3A Boys Javelin: Landon Boss, Osage City (192-04)

1A Boys Long Jump: Emmitt Jueneman, Hanover (22-01.00)

4A Boys Long Jump: Jensen Schrickel, Hayden (21-09.50)

2A Girls Long Jump: Lauren Schutter, Wabaunsee (17-06.50)

3A Boys Pole Vault: Thomas Unruh, Burlington (14-06.00)

3A Boys Shot Put: Connor Deters, Nemaha Central (56-07.75)

3A Girls Triple Jump: Lily Judd, West Franklin (36-06.25)

6A Girls Triple Jump: Gili Johnson, Manhattan (38-02.75)

