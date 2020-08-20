Advertisement

Wednesday’s Child - Demarcus

Published: Aug. 19, 2020 at 11:03 PM CDT|Updated: 1 hours ago
Email this link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

TOPEKA, Kan. (WIBW) - 14 YEAR OLD DEMARCUS IS ONE NICE KID. HE AGREES TO PLAY CORNHOLE OR BAGS WITH ME OUTSIDE AT WARD-MEADE.

WE TAKE TURNS AND TALK ABOUT THE UPCOMING SCHOOL YEAR.

DEMARCUS IS A FRESHMAN.

“IT’S PRETTY EXCITING, LEARNING SPANISH, PLAYING FOOTBALL AND SPORTS.. I USED TO PLAY WIDE RECEIVER AND QUARTERBACK BUT THIS YEAR PROBABLY LINEBACKER OR RUNNING BACK.”

DEMARCUS MAKES GOOD GRADES IN SCHOOL EARNING STRAIGHT A'S LAST YEAR.

IN FACT, HE'S A GOOD WRITER AND SPENDS HIS TIME MAKING RAPS LIKE THIS ONE.

“LIKE MLK I WILL WORK TO MAKE THINGS RIGHT.”

DEMARCUS IS ALREADY ON TARGET BUT JUST NEEDS A FAMILY TO KEEP HIM FOCUSED.

HE HAS SOME HIGH HOPES FOR THE FUTURE.

“BECOME A SPY, OWN MY OWN BUSINESS, BECOME A RAPPER.”

SOME PRETTY INTERESTING GOALS THAT NEED SOMEONE TO HELP BRIDGE THE GAP FROM TEENAGER TO ADULT.

SOMEONE LIKE AN ADOPTIVE PARENT.

“A GOOD FAMILY THAT WILL BE THERE FOR ME.”

If you can give Demarcus, or another child, a family of their own, call Adopt Kansas Kids at 877-457-5430 or go to adoptkskids.org. They also feature kids on the Adopt Kansas Kids Facebook page.

Copyright 2020 WIBW. All rights reserved.

Latest News

News

US Marshal Ron Miller with KDHE

Updated: 1 hours ago
13 News at Six

News

Mayetta KHP Shooting

Updated: 1 hours ago
A Kansas Highway Patrol Trooper has been involved in a shooting in Jackson County.

News

US Marshal Ron Miller shares law enforcement struggles dealing with COVID-19

Updated: 2 hours ago
|
By Joseph Hennessy
Kansas Department of Health and Environment Secretary Dr. Lee Norman welcomed US Marshal Ron Miller and they both shared the ways local, state and federal law enforcement are dealing with COVID-19.

Sports

Broadcaster says homophobic slur on air during Reds/Royals game

Updated: 3 hours ago
|
By Mitchel Summers
Fox Sports broadcaster Thom Brennaman was caught on a live mic saying a homophobic slur during a game between the Kansas City Royals and the Cincinnati Reds.

Latest News

News

One arrested after brief Oakland standoff

Updated: 5 hours ago
|
By Bryan Grabauskas
One person was taken into custody after a standoff in Oakland Wednesday afternoon.

News

President Trump calls for boycott of Goodyear, company says they didn’t make the slide

Updated: 5 hours ago
13 News at Six

Forecast

Wednesday night forecast: Hotter weekend ahead

Updated: 5 hours ago
|
By Jeremy Goodwin
Few sprinkles can’t be ruled out this morning in north-central Kansas

News

Investigation begins for KHP Trooper involved shooting in Jackson Co.

Updated: 5 hours ago
|
By Shawn Wheat and Joseph Hennessy
A Kansas Highway Patrol Trooper has been involved in a shooting in Jackson County.

Local

Topeka High School senior organizes face mask drive

Updated: 6 hours ago
|
By Kimberly Donahue
Topeka High School Senior Kelm Lear has spent his summer as many on the verge of graduation do: thinking about his post-grad plans, figuring out the future of organizations he’s been involved with and spending time at family.

News

Topeka High School senior organizes face mask drive

Updated: 6 hours ago
Topeka High School Senior Kelm Lear has spent his summer as many on the verge of graduation do: thinking about his post-grad plans, figuring out the future of organizations he’s been involved with and spending time at family.